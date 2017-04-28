أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاعتداء الذي استمر لثماني سنوات ضد التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الخاص بحق المدنيين في اقتناء السلاح وحمله، قد انتهي بانتخابه.

وقال ترامب - في كلمته أمام “الجمعية الوطنية للبنادق” في أتلانتا أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - “لن تقوم الوكالات الفيدرالية بملاحقة حائزي السلاح الذين يتبعون القانون. ولن تقوم الحكومة بمحاولة تقويض الحقوق والحريات للأمريكيين. بل سنعمل معكم وإلى جانبكم.”

وأضاف ترامب أن وزير الأمن الداخلي جون كيلي يواصل العمل بما تعهدت به من حماية الحدود الأمريكية ومنع المخدرات من التدفق إلى البلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي مجددا عزمه بناء الجدار العازل على طول الحدود مع المكسيك مهما كانت التكلفة، مضيفا أننا بحاجة إلى هذا الجدار لوقف الاتجار بالبشر والمخدرات، وتابع قائلا: “لقد شهدنا لأول مرة انخفاض بمعدل 73% في الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية منذ أن تم انتخابي.”

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس أمريكي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية للبنادق منذ أن فعل الرئيس رونالد ريجان في عام 1983.