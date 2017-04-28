أعلن جون لوك ميلونشون زعيم اليسار المتطرف وحركة “فرنسا الآبية” والمرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إنه لن يدعم أيا من مرشحي الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو القادم.

وقال ميلنشون :”بالنسبة لي. سأدلي بصوتي...لكنني لن أبلغكم إلى من . لستم في حاجة لي لمعرفة ما ستقومون به. لست معلما ولا مرشدا”.

وكان ميلونشون قد حصل على أقل من 20 في المائة بالجولة الأولى وأظهر استطلاع لمؤسسة أودكسا اليوم الجمعة أن نحو 40 في المائة ممن صوتوا لميلينشون في الجولة الأولى سيعطون أصواتهم للمرشح المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون الذي من المتوقع أن يفوز بسهولة بالجولة الثانية على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بحصوله على نحو %60 من الأصوات.

وأوضح استطلاع أودكسا أن لوبن ستحصل على 19 في المائة من الأصوات التي ذهبت لميلينشون في الجولة الأولى ، بينما سيتغيب عن المشاركة 41 في المائة ممن صوتوا للمرشح اليساري.