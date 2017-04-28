تسلمت قوات (اليونيفيل) عند معبر رأس الناقورة فى الجنوب اللبناني من الجيش الاسرائيلي المواطن اللبناني علي عماد مراد الذي تسلل الى اسرائيل ، وسلمته بدورها الى الجيش اللبناني الذي بدأ بإجراء التحقيقات معه.

وأشارت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية مساء اليوم الى أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت مراد في مستوطنة “كريات شمونة” بعد اجتيازه الحدود الاسرائيلية.