أصيب طفل فلسطيني في قدمه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ، واختُطف خمسة مواطنين على يد “مستعربين” ، مساء اليوم الجمعة ، خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ، خلال المواجهات التي اندلعت وسط المدينة ، ما أدى لإصابة الطفل مؤمن عويضة مسك (14 عاما) بعيار حي في قدمه ، إضافة لإصابة آخرين بحالات اختناق.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشابين تيسير محمد عويوي (18 عاما)، ويعقوب مصطفى القواسمي (18 عاما)، ما أدى لإصابتها بجروح ورضوض نقلا إثرها للمستشفى ، في حين اختطفت قوة من “المستعربين” خمسة شبان ، لم تعرف هويتهم بعد ، خلال المواجهات التي اندلعت وسط المدينة.

والمستعربون هي وحدات أمنية سرية وخاصة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي ، وتطلق عليها ألقاب ونعوت كثيرة ، منها فرق الموت، ويندس أعضاؤها ـ بملامح تشبه الملامح العربية ـ وسط المحتجين والمتظاهرين الفلسطينيين ، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم ، ويتعلمون تفاصيل الحياة الفلسطينية ودراسة تاريخ العرب والفلسطينيين ولغتهم وعاداتهم ، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح القوات الإسرائيلية.

من جانبها ، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان ، أن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة صوت تجاه مستشفى الخليل الحكومي ، من خارج أسوار المستشفى ، ما أدى لتحطم باب قسم الطوارئ ، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين صفوف الطواقم الطبية أو العاملين بالمستشفى.