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بالصور.. تعرف على هدية الرئيس السيسي لبابا الفاتيكان
السيسي وبابا الفاتيكان 2

بالصور.. تعرف على هدية الرئيس السيسي لبابا الفاتيكان

الجمعة، 28 ابريل 2017 09:46 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمقر قصر الاتحادية اليوم الجمعة، وأجرى معه مباحثات ثتائية لتقوية العلاقات بين الفاتيكان ومصر.

وخلال اللقاء أهدى الرئيس السيسي، البابا فرانسيس، لوحة تذكارية تُمثل احتفاء مصر بالعائلة المقدسة على أرضها.

وتبادل الجانبان الميداليات التذكارية، حيث قدم قداسة البابا ميدالية تذكارية أصدرها الفاتيكان بمناسبة زيارته إلى مصر، تم فيها إبراز لجوء العائلة المقدسة إلى مصر.

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السيسي وبابا الفاتيكان 4

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