قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إنه أقام قداسًا على أروح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشهداء يمثلون صورة حية للتضحيات.

وأضاف “فرنسيس” خلال كلمته بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث يلتقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية إنه لا يمكن الوصول إلى المستقبل إذا وقف كل شخص في طريق منفصل،وأن الله يريدنا أن نكون متحدين ومتعاونين.

وتابع البابا “نرجو إعلاء قيم التسامح والمحبة بيننا، مهمتنا تقوم على الالتزام والارتقاء بالقيم الإنسانية.. وندعو إلى نشر الخير والتسامح وأن نكون متحدين”.