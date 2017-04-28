كتب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، على صفحته بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “ليمنحنا الرب أن ننطلق معًا اليوم مجدّدًا كحجّاج ورسل للسلام”.

ويتواجد البابا فرانسيس حاليا بالقاهرة في زيارة لمصر تستغرق يومين للتأكيد على العلاقة القوية بين الفاتيكان ومصر، والوحدة بين المسلمين والمسحيين.