مرشح رئاسي إيراني يتهم إدارة روحاني بعدم الأمانة وسوء الإدارةالجمعة، 28 ابريل 2017 09:44 م
اتهم محمد باقر قاليباف عمدة العاصمة الإيرانية طهران ومرشح الانتخابات الرئاسية في إيران إدارة الرئيس حسن روحاني بعدم الأمانة وسوء الإدارة ودعم الأغنياء على حساب الفقراء.
وانتقد قاليباف - خلال المناظرة الأولى بين المرشحين الست للرئاسة حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة - إدارة روحاني ، قائلا إن المشاكل الاجتماعية والبيئية لم تحل بسبب ضعف إدارته وطريقة الإدارة التي وصفها بـ”القديمة والتقليدية”، مضيفا أن إدارة روحاني لا تؤمن بالخصخصة.
بدوره ، اتهم روحاني ومرشح آخر ، يدعى اسحاق جهانجيري ، قاليباف بالإدلاء بتصريحات زائفة ونشر الأكاذيب ضد إدارة الرئيس.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يترشح فيها محمد باقر قاليباف (55 عاما) العضو المحافظ في الحرس الثوري الإيراني للانتخابات الرئاسية التي من المقرر عقدها في 19 من مايو المقبل ، وذلك عقب محاولتين فاشلتين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2005 و 2013.
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