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وزير الدفاع الإيراني ينفي إعادة ترسيم حدود بلاده مع العراق
وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان- إيران

وزير الدفاع الإيراني ينفي إعادة ترسيم حدود بلاده مع العراق

الجمعة، 28 ابريل 2017 08:50 م
أ ش أ

نفى وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان ما تردد مؤخرا عن وجود نية لدى حكومة بلاده لإعادة تقسيم الحدود مع العراق.
وقال دهقان -في تصريح لقناة “روسيا اليوم” مساء اليوم الجمعة على هامش مؤتمر للأمن في موسكو- إنه “لا وجود لأي بحث جديد مع العراق في ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود”.
وأضاف “هناك اتفاق وقع عام 1975 حول الخلافات على الحدود.. وصدام شن الحرب علينا لهذه الأسباب، إلا أن الاتفاقية دولية ولا يمكن نقضها أو تغييرها”.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده تحترم الاتفاقية التي وقعت أيام حكم الشاه، وطالب حكومة العراق بتنفيذ بنودها، قائلا “العراق جار وصديق وتربطنا به علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة”.

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