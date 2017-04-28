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قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على أحياء من مدينة الطبقة السورية
قوات سوريا الديمقراطية ‎

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على أحياء من مدينة الطبقة السورية

الجمعة، 28 ابريل 2017 08:48 م
أ ش أ

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية فرض سيطرتها على عدة أحياء كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” في مدينة الطبقة السورية، ضمن حملتها ضد التنظيم في معقله في مدينة الرقة.
وقالت القوات، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية، إنها توغلت اليوم الجمعة في الطبقة وسيطرت على حي النبابلة وحي الزهراء جنوبي المدينة، بعد طردت مسلحي “داعش” من حي الوهب إلى الجنوب أمس الخميس.
كانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أطلقت حملة متعددة المراحل ضد التنظيم في نوفمبر الماضي، لكنها تباطأت في الأسابيع الأخيرة، علما أن معظم عناصر قوات سوريا الديمقراطية من الأكراد السوريين.
وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية السورية أقوى عناصر قوات سوريا الديمقراطية وتشارك في الهجوم على الطبقة والرقة، لكن تركيا تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا، والذي تصنفه تنظيما إرهابيا.

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