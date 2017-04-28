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ألمانيا تعتقل سويسريا للاشتباه بعمله مع "وكالة استخبارات أجنبية"
الشرطة الألمانية تحاصر المشتبه به0

ألمانيا تعتقل سويسريا للاشتباه بعمله مع "وكالة استخبارات أجنبية"

الجمعة، 28 ابريل 2017 08:47 م
أ ش أ

قالت السلطات الألمانية ، إنها اعتقلت مواطنا سويسريا بشبهة التجسس، دون الافصاح عن البلد التي يعمل لصالحه.
وأوضح مدعون ألمان ، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الجمعة، أن الرجل السويسري يبلغ (54 عاما) وكشف عن الحرف الأول من اسمه الثاني فقط، “دانيل إم.” عملا بقواعد الخصوصية الألمانية.
وأشاروا إلى أن الرجل اعتقل في وقت سابق اليوم في فرانكفورت العاصمة المالية للبلاد، بناء على أمر ضبط صدر في الأول من ديسمبر الماضي.
وأضاف المدعون أن الرجل “يشتبه في أنه يعمل لصالح وكالة استخبارات قوة أجنبية منذ بداية 2012”، مشيرين إلى أنه سيعرض على القاضي في وقت لاحق اليوم.

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