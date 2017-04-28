"سلامة" يؤكد أهمية التغييرات الصحفية المقبلة في المؤسسات القوميةالجمعة، 28 ابريل 2017 08:48 م
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أهمية التغييرات الصحفية المقبلة في المؤسسات الصحفية القومية، معربا عن أمله في استشارة نقابة الصحفيين في حركة التغييرات الصحفية.
وأضاف سلامة في حديث لقناة “إم بي سي مصر” اليوم الجمعة، أنه يتمنى أن يكون التغيير للأفضل وأنه ليس من أنصار التغيير كهدف في حد ذاته.. مؤكدا أنه لا بد أن يتم بشكل أفضل وأكفأ وأن يتم من خلال رؤية ليقود المؤسسات نحو الطريق الصحيح نظرا إلى المشاكل المتراكمة لديها.
وعن تردد اسمه بقوة كمرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة الأهرام قال إنه “كلام يتردد وليست هناك معلومة، وأنا عضو مجلس إدارة منتخب منذ 12 عاما في الأهرام، وفي النهاية صحفي”، وأجاب عن سؤال: هل ستوافق إن عرض عليك أجاب : “إن شاء الله خير”.
ورفض سلامة نقيب الصحفيين تشبيه أزمة قانون السلطة القضائية بأزمة نقابة الصحفيين إبان وجود النقيب السابق يحيى قلاش، قائلا: إن تلك المتعلقة بالنقابة كانت أزمة تفاقمت بلا داع وكان من الممكن أن تحل بأشكال كثيرة جدا، ولم تتمكن وزارة الداخلية أو مجلس النقابة السابق من حل الأزمة قبل تفاقمها.
وأوضح أن الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين السابق واثنين من أعضاء مجلس النقابة السابق كان معقولا كونه ليس قيد التنفيذ فالمهم عدم الحبس، قائلا “تضامنا مع الزملاء الثلاثة في الطعن وكلفنا الشئون القانونية في النقابة بالوقوف إلى جانبهم حتى إثبات براءتهم”.
وعن أداء البرلمان بشكل عام قال النقيب إن عليه ملاحظات كثيرة، فهو يحتاج إلى مجاراة الرئيس في الأشياء الأساسية، مشددا على أن هناك حالة من السيولة التشريعية وأن مصر تحتاج لتشريعات أكثر انضباطا ووضوحا في المجالات كافة.
وأكد أنه يختلف تماما مع بعض الدعوات بحل البرلمان، مشيرا إلى أن الانتخابات التي تمت نزيهة ولا يستطيع أحد أن يشكك فيها، وأن كانت هناك فئة واسعة كان من المفترض أن تتقدم لهذه الانتخابات ولم تفعل نظرا إلى أن تحول الثورة عن مسارها لبعض الوقت أدى إلى ابتعاد الكثير من الشخصيات عن المجال العام، وبالتالي ابتعدوا عن البرلمان.
ولفت سلامة إلى أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض الأحيان بتوجيه اللوم للإعلام يرجع إلى أنه في أحيان كثيرة يتم الافتقاد إلى الدقة والمهنية، قائلا “أحيانا ما أجد أخبارا قد تكون إيجابية منشورة عني ولكنها غير صحيحة، فلم لا يتم العودة إلي لتوخي الدقة”، كما رحب بتولي الشباب مناصب قيادية، مشددا على ضرورة تأهيل الشباب قبل القيام بذلك.
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