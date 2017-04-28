قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي ، إن وفدا من لجنة الأمن والسياسة للاتحاد الأوروبي سيبدأ زيارة إلى دولة الكويت في الثاني من مايو المقبل في إطار جولة للمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في خبر بثته اليوم الجمعة وفق المصادر أن رئيس لجنة الأمن والسياسة والتر ستيفنز سيترأس وفدا يضم 30 عضوا خلال جولة في المنطقة يزور خلالها دولة الكويت والسعودية في الثاني والثالث من مايو المقبل.

وأضافت أن الوفد سيلتقي خلال زيارته للكويت العديد من المسؤولين في الدولة وبرلمانيين لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وأشارت إلى أن المباحثات ستتطرق إلى تطورات الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وليبيا والقرن الإفريقي.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد الأوروبي إلى المملكة العربية السعودية في الثالث من مايو المقبل لعقد اجتماعات مع مسؤولي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومسؤولي الحكومة السعودية.

ويرى مراقبون في بروكسل أن تلك الزيارة وهي الأولى لوفد من لجنة الأمن والسياسة لمنطقة الخليج تأتي في إطار التعاون السياسي والأمني المتنامي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن لجنة الأمن والسياسة معنية بالسياسة الأمنية والدفاعية والخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي ، كما تساعد وزراء خارجية الاتحاد في التوصل إلى قرارات وتتكون من سفراء من الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية ويقع مقرها في بروكسل.