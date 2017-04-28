 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 09:35 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. 9 عادات "مقزِّزة" تنفر شريكة حياتك منك
خلاف، شجار، انفصال، طلاق، مشاكل

بالفيديو.. 9 عادات "مقزِّزة" تنفر شريكة حياتك منك

الجمعة، 28 ابريل 2017 08:44 م

تكتشف النساء أن لشريك حياتها عادات مقززة، صحيح أنها قد تتقبلها في بعض الأحيان، لكنها لا تحبها بكل تأكيد.

من تلك الأشياء والعادات: رائحة العرق، ورائحة القدمين، ورائحة الفم السيئة، وكذلك الأظافر الطويلة، أو الأكل بصوتٍ عال، تعرف على المزيد وطرق التخلص منها بمشاهدة الفيديو، حتى لا تحرج نفسك مع شريكتك، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية.لمشاهدة الفيديو.اضغط هنا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3