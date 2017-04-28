تكتشف النساء أن لشريك حياتها عادات مقززة، صحيح أنها قد تتقبلها في بعض الأحيان، لكنها لا تحبها بكل تأكيد.

من تلك الأشياء والعادات: رائحة العرق، ورائحة القدمين، ورائحة الفم السيئة، وكذلك الأظافر الطويلة، أو الأكل بصوتٍ عال، تعرف على المزيد وطرق التخلص منها بمشاهدة الفيديو، حتى لا تحرج نفسك مع شريكتك، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية.لمشاهدة الفيديو.اضغط هنا.