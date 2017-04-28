انقلاب.. 25 ألف كلمة إنجليزية أصولها عربيةالجمعة، 28 ابريل 2017 08:36 م
بعد أن أثبتت عدد من الكتب والمعاجم أن العديد من الكلمات الفرنسية جذورها عربية، إلا أن معجماً إنجليزياً جديداً كشف أن نحو 25 ألف كلمة من الإنجليزية جذورها عربية.
وتولى إعداد الكتاب البروفسور العراقي مهند الفلوجي أستاذ الطب والجراحة بجامعات لندن، وجاء بعنوان “الفردوس معجم إنجليزي - عربي للكلمات الإنجليزية ذات الأصول العربية” حسب “سكاي نيوز” عربية، عن صحيفة “الشروق اليومي”الجزائرية.
واستغرق الكتاب بحثاً على مدى 24 سنة، وضم أكثر من 3000 جذراً لكلمات إنجليزية تشكل 25 ألف كلمة من أصل عربي، وجاءت مقدمة كتاب الفلوجي كالتالي:”العربية هي لغة الإسلام ولغة العالم الإسلامي، كما أدت العربية قديماً دور لغة التواصل العالمي بين ثقافات العالم في العصر الوسيط (نظام العالم القديم)”.
وتابع: “حيث كانت العربية بحق وعاء حفظ علوم الطب ومعارف العلوم العامة والفلك والملاحة والقانون والعمارة والعسكرية والفنون الإسلامية وغيرها، ولعبت حركة التعريب النشطةَ دوراً رئيساً في توثيق كنوز المعرفة العالمية، فوصلت الكتب الإغريقية إلى أوروبا في مخطوطاتها العربية، لتحفظ ما فُقِد من كتب الفلسفة والعلوم، وتعوض ما دمر منها هناك على يد محاكم التفتيش باعتبارها كتب كفر وهرطقة”، ويؤكد المعجم الإنجليزي أن “اللغة العربية هي فعلاً أم اللغات، ويرد بذلك على الفرانكفونيين، الذين يتنكرون للغة بلادهم وينتهزون الفرص للنيل منها”.
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