لا شك بأن شهرة طبق السوشي الياباني في منطقتنا آخذة بالتزايد، بداية من السنوات القليلة الماضية، في ظل انتشار المطاعم التي تقدّمه إلى جانب غيره من الأطباق اليابانية التقليدية.

والسوشي وما يشابهه من الأصناف اليابانية، كالساشيمي والماكي والنيجيري، يتألف بشكل أساسي من الأرز الأبيض وشرائح السمك النيئ تماماً التي لا تضاف عليها التوابل أو الملح، وأشهر أنواع السمك المستخدمة هي السلمون والتونا والقريدس والقَد، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وتتفنن المطاعم في ابتكار وصفاتها المميزة لإرضاء مختلف الأذواق، وتستخدم مكونات أخرى كالأفوكادو والخيار ولحم الكابوريا” السلطعون” والطحالب البحرية والكافيار والسمسم، وتعتبر تلك المكونات صحية بمجملها، خاصة وأن دمج السلمون والأفوكادو يزوّد الجسم بحاجته من زيوت الأوميجا 3 الصحية.

لكن، قد تدخل بعض المكونات التي تجعل السوشي غير صحي، مثل صلصة التمبورا والمايونيز والجبنة التي تزيد من كمية السعرات الحرارية غير الصحية في السوشي، على سبيل المثال تحتوي قطعة من سوشي الجمبري (القريدس) المغطى بصلصة التمبورا والمايونيز الحار أكثر من 500 سعرة حرارية وأكثر من 20 جراماً من الدهون، وهذا ضعف عدد السعرات الحرارية في لفافة سوشي تحتوي على الخضار والسلطعون.

احذر من صلصة الصويا

صلصة الصويا التي تُغرّق بها حبات السوشي قبل تناولها غنية بالصوديوم، وتحتوي ملعقة صغيرة على حوال 900 مللي جرام من الصوديوم، أي 40 % من حاجة الجسم اليومية، لكن توّفر المطاعم أيضاً صويا قليلة الصوديوم، التي ننصح بطلبها إن كنت ترغب بتقليل تناولك لهذه المادة، التي تسبب احتباس السوائل في الجسم والانتفاخ.

ماذا عن الأرز؟

قد يبدو أرز السوشي الأبيض غير مضر لكنه يُصنع باستخدام الملح والسكر والخل، كما أنه مصدر للكربوهايدرات المكررة، وينصح باستبداله بالأرز البني، الذي يزود الجسم بالألياف، وتذّكر أن السمك النيئ غير مناسب أبداً لاستهلاك الحوامل أو من يعاني من ضعف جهاز المناعة.