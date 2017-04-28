يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء المقبل، زيارة إلى روسيا، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما أعلنت الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الجمعة، إن أردوغان سيزور مدينة سوتشي الروسية، وأن الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية والشأن السوري والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.