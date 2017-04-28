 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 09:43 مساءً
روابط سريعة
أردوغان يزور روسيا الأربعاء المقبل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان يزور روسيا الأربعاء المقبل

الجمعة، 28 ابريل 2017 08:44 م
أ ش أ

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء المقبل، زيارة إلى روسيا، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما أعلنت الرئاسة التركية.
وقالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الجمعة، إن أردوغان سيزور مدينة سوتشي الروسية، وأن الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية والشأن السوري والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3