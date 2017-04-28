البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان يرافقه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بوضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لشهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بالكنيسة البطرسية بالعباسية في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أقامت في ساحة الكنيسة البطرسية نصبا تذكاريا لشهداء الحادث الإرهابي في موقع به آثار للدماء وأحاطته بالزجاج ووضعت فوقه لوحة تضم أسماء وصور الشهداء.

وكان البابا تواضروس الثاني والبابا فرانسيس قد ترأسا قداسا مساء اليوم بالكنيسة البطرسية ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإرهابي الذي وقع بها في شهر ديسمبر الماضي.