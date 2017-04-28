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تواضروس لبابا الفاتيكان: زيارتكم خطوة على طريق المحبة بين الشعوب
البابا فرنسيس والبابا تواضروس في لقاء سابق

تواضروس لبابا الفاتيكان: زيارتكم خطوة على طريق المحبة بين الشعوب

الجمعة، 28 ابريل 2017 08:32 م

رحب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قائلا:” نرحب بكم فى مصر بلد الأمن والأمان والحضارة والتاريخ حيث يلتقى الغرب بالشرق منذ فجر التاريخ”.

وأضاف “تواضروس”، خلال لقاءه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بمقر الكاتدرائية المرقسية:” زيارتكم خطوة جديدة على طريق المحبة والتآخى بين الشعوب، فأنتم رمز من رموز المحبة والسلام فى عالم صاخب بالصراعات والحروب ..عالم يتوق لجهود مخلصة لنشر السلام والمحبة ونبذ العنف والتطرف”.

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