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بابا الفاتيكان: أقمنا قداسًا على أرواح ضحايا كنيستي الأسكندرية وطنطا
مفتي الجمهورية في لقاء مع بابا الفاتيكان‎

بابا الفاتيكان: أقمنا قداسًا على أرواح ضحايا كنيستي الأسكندرية وطنطا

الجمعة، 28 ابريل 2017 07:40 م

أكد البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ورئيس دولة الفاتيكان، إنه في عيد الفسح أقاموا القداس فى نفس اليوم الذى حدث فيه الهجوم على الكنيستين،  ليمد الله يده الحانية لإخوتنا فى مصر، مردفاً:” وعشنا التجربة فى هذا اليوم”.

وأضاف البابا، خلال كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم: “سعيد جدا لهذا الاستقبال الذى انتظرته وتلقيته من أخى الكبير قداسة البابا تواضروس الثانى، ولدى إحساس وذكرى زيارتكم إلى روما وكأنها حدثت فى هذه الأيام، وكانت هناك فرصة لأن نقضى يوما معا فى صداقة ومحبة”، مستطرداً: “تواجدنا معا يجعلنا نتذكر العلاقات التى كانت بين القديس بطرس والقديس مرقس، واللقاء الذى جاء فيه البابا إلى الفاتيكان عام 1963، ونتذكر العلاقات بمساعدة الإله، لدينا إله واحد نعبده جميعاً، والذى يرفع الإنسانية والسلام فى العالم، إن الله المخلص بهذه التعبيرات قام القديس بطرس والقديس ماركو بإعلاء قيم الإله والتسامح فيما بيننا وقد فهمنا أننا لا يمكن أن ننظر إلى المستقبل إذا التزم كل واحد بطريق منفصل، وجميعا يجب أن نتحد على شئ واحد”.

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