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بابا الفاتيكان يغادر مقر الكنيسة الكاتدرائية المركسية

بابا الفاتيكان يغادر مقر الكنيسة الكاتدرائية المركسية

الجمعة، 28 ابريل 2017 07:26 م

بابا الفاتيكان يغادر مقر الكنيسة الكاتدرائية المركسية

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