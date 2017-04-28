استقبال شعبي ورسمي وإسلامي لبابا الفاتيكان

حوار إسلامي مسيحي في قلب مشيخة الازهر

البابا فرنسيس والشيخ أحمد الطيب في قاهرة المعز

الشيخ علي الديناري : الزيارة إن أنصفت فقد نجحت ، وإن أوصيت بالعدل فقد وُفِّقت

حركة وعي : الزيارة بابا الفاتيكان ترد علي كل محاولات تشويه صورة مصر

نهي أبو بكر : حرب علي الإرهاب بالقوي الناعمة

كانت اخر زيارة لبابا الفتيكان لمصر عام 2000وكانت لبابا يحنا بولس الثاني وكان بمناسبة يوم جمعة منذ سبعة عشر عاما تقريبا ، ولقد مرت على الزيارة كثير من التغيرات فقد رحل البابا المتنيح شنودة الثالث، بطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس في عام 2012، أطيح بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم في عام 2011، ورحل فيها شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 2000.

ترجع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان إلى عام 1947، وتأتي زيارة البابا فرنسيس لتتزامن مع مرور سبعين عامًا على بدء العلاقات.

استقبلت مصر بابا الفاتيكان فرانسيس وبدأت الزيارة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، ثم توجه إلى مشيخة الأزهر ليلتقي هناك الشيخ أحمد الطيب، وبعدها سيلقي كلمة في ختام مؤتمر الأزهر للسلام العالمي الذي افتتح الخميس الماضي .

قبل ساعات من الزيارة البابا عرض الأزهر فيديو تعريفي عن الفاتيكان نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، تويتر” الفيديو تعريفى بدولة الفاتيكان .

.وحتي الان وصل أكثر من 450 إعلاميا بطائرة خاصة من الفاتيكان لتغطية زيارة البابا من المعتمدين لدى دولة الفاتيكان قادمين بطائرة خاصة من روما فى زيارة لمصر لتغطية زيارة البابا ” فرانسيس ” لمصر والذى يصل فى الثانية بعد ظهر اليوم.

صرح المكتب الإعلامي بمطار القاهرة أنه تم الإشراف على إستقبال ودخول الوفد الإعلامى الكبير المرافق للبابا بالتعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات ورئاسة الجمهورية بمصر حيث تم إعداد فريق عمل للإفراج عن الأجهزة والمعدات الخاصة بالتصوير والبث الفضائي والإذاعي التى إصطحبها الوفد الإعلامى الكبير من أجل تغطية زيارة البابا فرانسيس لمصر وإستخراج التصاريح اللازمة للوفد من أجل تسهيل تحركه ومرافقة البابا خلال فعاليات الزيارة.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة أعلنت حالة الطوارىء كما تم وضع أعلام دولة الفاتيكان وصور البابا على أعمدة التشريفات القريبة من إستراحة رئاسة الجمهورية وعلى أعمدة الإنارة بإمتداد الطرق التى سيمر منها موكب البابا.

الزيارة إن انصفت فقد نجحت وان اوصت بالعدل فقد وفقت

وعلق الشيخ علي الديناري القيادي بالجماعة الإسلامية علي زيارة بابا الفاتيكان لمصر اليوم قائلا في رجب اختار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الهجرة الى الحبشة لأن فيها ملكا لايظلم عنده أحد وقد كان مؤمنا بما جاء به المسيح عليه السلام فالعدل نقطة التقاء الرسالات والحضارات .

واضاف ان العدل مفزع الضعفاء جميعا في الأرض والانصاف الذي أنصف به رسولنا النجاشي رحمه الله هو الحل فمؤتمر اليوم إن أنصف فقد نجح ، وإن أوصى بالعدل فقد وُفِّق .

بينما يري رئيس تحرير موقع المشهد مجدي شندي أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الدبلوماسية المصرية خارجيا، وليست لها معان دينية إلا في تعزيز التواصل بين الطرفين ، ومن المؤكد ان لها فوائد خصوصا على مستوى عودة حركة السياحة ولفت الانتباه للسياحة الدينية.

واضاف أن الزيارة تهدف لتعزيز الحوار بين الفاتيكان من جهة والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جهة أخرى، لافتا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تناظر الفاتيكان وليست تابعة له، وأن رعايا الكنيسة الكاثوليكية لا يزيد عددهم على 2% من مسيحيي مصر.

زيارة تهدف لتعميق رسالة السلام

ومن ناحية أخري قال هانى القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى اليوم الجمعة أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر اليوم تحمل رسائل كثيرة للعالم أهمها إن هذه الزيارة ستعتبر أكبر قوة دفع للاستثمار والسياحة لأنها تعطي ضمانة لكل مواطني العالم بأن الإرهاب في مصر محدود ولن ينال من عزم الوطن .

وقال المستشار هانى القللى أن زيارة بابا الفاتيكان رسالة للعالم بدعم الدولة المصرية وليس الأقباط فقط وستكون رسالة تاريخية سيحفظها التاريخ ولن تكون مجرد ذكرى ولكن التاريخ سيذكر تلك الرسالات بدلالاتها .

وأضاف القللى إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر مهمة للغاية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة وحالة الحزن التي تخيم على المصريين بسبب التفجيرات التي تعرضت لها الكنائس مؤخرا.

وأكد القللى أنه من ضمن الرسائل التى ستعبر عنها زيارة بابا الفاتيكان أن مصر هى أرض السلام بالرغم من كل المحاولات التى تسعى الى تشويهها وستكون رسالة حب وسلام للبشرية كلها يطلقها من أرض الكنانة مصر .

وأشار القللى أن هدف الزيارة تبدأ من نشر السلام ومحاربة التطرف والإرهاب وتشجيع أبناء الكنيسة للظروف الصعبة التى يمرون بها .

رسالىة سلام إلي العالم

ومن ناحية أخري قالت نهي ابو بكر استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ان الزيارة مهمة لعدة محاور وهي التأكيد علي اهمية مصر من الناحية السياسية ، ثانيا التأكيد علي ان مصر هي كنيسة الاقباط وازهر المسلمين وقبلتهم في الشرق الاوسط فهي وحدة الاقباط في مصر ورسالة السماء في الفتيكان وهي رسالة فعليه ضد الارهاب وتعمل علي تأكيد ان مصر قلب العالم العربي والإسلامي والمسيحي .

واضافت ان المصريين يشعرون ان زيارة البابا إلي هي شعار فعلي لان مصر ارض السلام وشعار السلام هو تأكيد لمعني الوحدة وعلي كل متامر ضد مصر يسعي إلي التخريب ان يرحل ، فالحوادث الإرهابية هي هدف لضرب هذه الوحدة وليس هناك عداوة بين الشعبين علي الإطلاق ،

واكدت ابو بكر ان استقبل الشعب المصري للبابا يعد استقبال شعبي وليس رسمي فقط ، فهي ضرورية جدا لكسر حالة الكراهية والخوف من الإسلام او ما يطلق عليه الإسلاموفوبيا وهو تاكيد علي الرابطة بين الازهر والفاتيكان وهي رسالة لكل من يتصور خر ق هذه الوحدة وخرق مكانة مصر في السياسية والإعلام والثقافية وهو نوعا من القوي الناعمة بين مصر وغيرها من الدول وتواجه بها الإرهاب والفكر الإرهابي علي مستوي العالم .