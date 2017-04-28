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قائد كردي: قوات أمريكية ستراقب الحدود بين سوريا وتركيا
القوات الكردية في سوريا

قائد كردي: قوات أمريكية ستراقب الحدود بين سوريا وتركيا

الجمعة، 28 ابريل 2017 07:59 م
أ ش أ

أكد شرفان كوباني قائد بوحدات حماية الشعب الكردية السورية ، اليوم الجمعة إن قوات أمريكية ستبدأ في مراقبة الوضع على الحدود التركية السورية بعد إطلاق نار عبر الحدود بين الوحدات والجيش التركي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية عن كوباني بعد اجتماعه بمسؤولين من الجيش الأمريكي في بلدة الدرباسية القريبة من الحدود التركية قوله :” إن المراقبة لم تبدأ بعد لكن القوات سترفع تقاريرها إلى قادة عسكريين أمريكيين كبار”.
وكانت قد اندلعت الأربعاء الماضي اشتباكات بين القوات التركية ومقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية في نقطة حدودية أبعد غربا.
ووقعت تلك الاشتباكات بعد يوم من قصف الطيران التركي موقعا للمقاتلين الأكراد قتل خلاله 28 شخصا معظمهم مقاتلون وأصيب 19 ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودعت وحدات حماية الشعب الكردية وقتها إلى فرض منطقة حظر طيران فوق شمال سوريا.

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