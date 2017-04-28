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مستشفى طنطا تستضيف خبيرا عالميا لإجراء عمليات لغير القادرين
مستشفى طنطا التعليمي

مستشفى طنطا تستضيف خبيرا عالميا لإجراء عمليات لغير القادرين

الجمعة، 28 ابريل 2017 07:07 م

تستضيف مستشفى طنطا التعليمي التابع لجامعة طنطا يومي 6 و7 مايو المقبل الخبير الدكتور شريف مليكه أستاذ علاج الآلام بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، لإجراء عمليات “مجانا” لغير القادرين لعلاج آلام الرقبة والظهر ومفصل الركبة والكتف والصداع المزمن وعصب النسا والسرطان والحزام الناري.

صرح بذلك الدكتور جمال موسي مدير عام مستشفى طنطا التعليمي العالمي ، وقال إن الحجز وإعداد التشخيص مفتوح يوميا للمرضى راغبي العرض علي الخبير من اليوم وحتى الأحد المقبل 30 أبريل ، وذلك تحت رعاية الدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا وبالتعاون مع مؤسسة ” اسمعونا” الخيرية.

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