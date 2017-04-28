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بابا الفاتيكان يكشف عن سر سعادته خلال زيارته لمصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي وبابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يكشف عن سر سعادته خلال زيارته لمصر

الجمعة، 28 ابريل 2017 06:29 م

قدم البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ورئيس دولة الفاتيكان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وفضيلة شيخ الأزهر وأعضاء الحكومة والبرلمان والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى، بادئاً كلمته بـ”السلام عليكم”.

وقدم البابا خلال كلمته بفندق الماسة، الشكر للرئيس السيسى على كلمات الترحيب الطيبة والدعوة التى تم توجيهها له لزيارة مصر، مردفاً:”ما زلت أذكر زيارتكم لروما فى نوفمبر 2014 ، وأذكر اللقاء الأخوى مع قداسة البابا تواضروس الثانى عام 2013، ومع الإمام الأكبر لجامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب العام الماضى”.

وتابع:”إننى سعيد للغاية لتواجدى فى مصر أرض الحضارة النبيلة والعريقة، والتى ما زلنا حتى اليوم ننبهر أمام آثارها التى تصمد فى هيبة وجلال وكأنها تتحدى العصور”.

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