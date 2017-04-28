قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن العلاقات بين مصر والفاتيكان تتسم بالصداقة والتقدير والتعاون.

وقال البابا فرنسيس - في كلمته التي ألقاها أمام جلسة حوار بحضور بابا الفاتيكان بفندق الماسة - ” إن أرض مصر تعني الكثير لتاريخ البشرية ولتقاليد الكنيسة، وما زلنا ننبهر أمام آثارها فمصر هي أم الدنيا.. مشيرا إلى أن اسم مصر ورد عدة مرات في الكتاب المقدس.

وأضاف أنه في اليوم الحاضر ترحب مصر بالعديد من اللاجئين القادمين من بلدان متعددة مثل السودان وإريتريا وسوريا والعراق .. وتحاول مصر أن تدمج هؤلاء في المجتمع من خلال جهود كبيرة تبذل.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورا لا غنى عنه في الشرق الأوسط، وبين البلدان التي تبحث عن حلول للمشاكل المعقدة لتفادي الانحدار في دوامة عنف أكثر خطورة مثل العنف الأعمى وغير الإنساني، والناتج عن الرغبات الجامحة للسلطة وتجارة الأسلحة والمشاكل الاجتماعية الخطيرة والتطرف الديني.

وأكد أن لدى مصر واجب فريد في تقوية وتعزيز السلام في المنطقة، رغم أن مصر تعاني من العنف الذي تسبب للعديد من الأسر في الألم، كما عانى أيضا العديد من الشباب ورجال القوات المسلحة المصرية والشرطة والمواطنين المسيحيين وآخرين مجهولين سقطوا جميعا نتيجة لأعمال إرهابية مختلفة، بالإضافة إلى عمليات القتلى التي أدت إلى تهجير المسحيين في شمال سيناء.

وقدم بابا الفاتيكان - في كلمته التي ألقاها أمام جلسة حوار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بفندق الماسة - العزاء في ضحايا الهجمات ضد الكنائس القبطية، في شهر ديسمبر الماضي أو الهجمات الأخيرة في طنطا والإسكندرية، قائلاً “أقدم لأقاربهم ولكل مصر أحر التعازي وأتمنى للجرحى بالشفاء العاجل”.

وثمن البابا الجهود التي تبذل من أجل تحقيق العديد من المشروعات القومية وأيضًا الكثير من المبادرات التي تم اتخاذها لصالح السلام في البلاد وخارجها من أجل الوصول إلى التنمية والازدهار والسلام الذي يريده الشعب ويستحقه، قائلاً “إن التنمية والازدهار والسلام هي خيرات لا يمكن التنازل عنها وتستحق التضحية، وهي غايات تطلب العمل الجاد والالتزام الثابت والمنهجية المناسبة وتتطلب الاحترام غير المشروط لحقوق الإنسان كالحق في المساواة بين المواطنين وحرية الدين والتعبير دون أي تمييز”.

وتابع قائلاً “إنها أهداف تستوجب عناية خاصة بدور المرأة والشباب والأكثر فقرًا والمرضى، التنمية الحقيقية تقاس بمدى الاهتمام المكرس لصالح الإنسان الذي يمثل قلب التنمية لتعليمه ولصحته وكرامته، وتتجلى عظمة أي أمة في الرعاية التي تكرسها حقًا لمن هم أكثر ضعفًا من أفراد المجتمع كالنساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة والأقليات حتى لا يبقى أي فئة منبوذة أو متروكة على هامش”.

وأضاف “لا يمكن بناء الحضارة دون التبرؤ من أيدلوجية الشر والعنف والتطرف الذي يهدف إلى إلغاء الآخر وإبادة التنوع عن طريق التلاعب باسم الله”.

وأضاف أنه يجب علينا أن ننبذ الأيدولوجيات المتطرفة، ونؤكد أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان الحقيقي والعنف ولا يمكن الجمع بين الله وبين القتل”، مؤكدًا أن التاريخ دائمًا يكرم صانعي السلام ومن يناضلون من أجل عالم أفضل.

وقال البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان - خلال كلمته التي ألقاها أمام جلسة حوار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بفندق الماسة - ” إن مصر مدعوة لإدانة كل أشكال العنف والإرهاب .. وهي في نفس الوقت تبنى السلام بيد وبالأخرى تحارب الإرهاب لكي تثبت ( أن الدين لله والوطن للجميع) ، وكان هذا هو شعار ثورة 23 يوليو 1952 “، مؤكدا أنه يمكن للشخص أن يعيش ويؤمن ويعيش في وئام مع الآخرين ويتشارك معهم في القيم الإنسانية الأساسية ويحترم حرية وإيمان الجميع.

وأكد أن مصر هي مهد الأديان الثلاث الكبرى.. مشددا على ضرورة نهوض مصر من محنتها الطويلة لكي تشع مجددا قيم العدالة والأخوة .. تلك القيم التي تمثل الأساس المتين واللازم لبلوغ السلام.

وتابع قائلا ” إننا هذا العام نحتفل بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي وجمهورية مصر العربية وهي إحدى أوائل الدول العربية التي أقامت هذه العلاقات الدبلوماسية لقد كانت العلاقات دائما تتسم بالصداقة والتقدير والتعاون المتبادل وأتمني أن تسهم زيارتي هذه في تدعيم وتعزيز هذه العلاقات”.

وأشار البابا فرنسيس إلى أن السلام هو هبة من الله ولكنه أيضا ثمرة العمل الإنساني إنه خير يجب أن يشيد ويحرص في إطار احترام المبدأ الذي يؤكد قوة القانون وليس قانون القوة.. سلاما على هذا الوطن الحبيب .. سلاما لكل هذه المنطقة وبصفة خاصة في فلسطين وإسرائيل ولسوريا وليبيا ولليمن والعراق وجنوب السودان .. سلاما على جميع البشر ذو الإرادة الطيبة “.

وأعرب البابا فرنسيس عن خالص تقديره واحترام لجميع المواطنين المصريين وأيضا الأبناء والأخوة المسيحيين الذين يعيشون في هذا البلد .. من الأقباط (الأرثوذوكس واليونانيين البيزنطينيين والأرمن الأرثوذوكس والبروتسانت والكاثوليك) فيحفظهم قديس مرقس الذي بشر بالمسيحية في هذه الأرض ويساعدكم على بلوغ الوحدة التي يحبها قلبه.

واختتم كلمته.. معربا عن خالص شكره لحسن الاستقبال الحار، سائلا الرب أن يغمر المصريين بالبركات وأن يمنحها السلام والازدهار والتقدم والعدالة ويبارك جميع أنبائها .. شكرا وتحيا مصر.