قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر هي مهد الأديان السماوية والتي احتضنت الرسل والعائلة المقدسة والتي تدق في سمائها أجراس الكنائس ويصدح فيها الآذان ترحب بمسلميها ومسيحييها بكل الحب بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وأضافت غادة والي ، في تصريح لها بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان ، اليوم ،أن مصر كانت وستظل واحة سلام و محبة منذ فجر التاريخ و لأبد الآبدين.

ونوهت بأنها زيارة تاريخية لدعم ومساندة مصر التي تحارب الإرهاب والتطرف والعنف ، ودعم للشعب المصري أيضاً الذي يقف صامدا مصطفا مدافعا عن قيم الإنسانية والإخاء.