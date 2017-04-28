قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إن العديد من الآباء البطارقة عاشوا فى مصر، وقد ورد اسم مصر عدة مرات فى الكتاب المقدس، وفى أرض مصر كشف الله عن صوته لموسى فوق جبل سيناء، وعلى أرض مصر وجدت الملجأ والضيافة الأسرة المقدسة، لافتا أن الضيافة التى قدمت للعائلة المقدسة بحفاوة قبل ألفى عام تبقى فى ذاكرة البشرية بأسرها.

وأضاف “فرانسيس”، خلال مؤتمر جمعه والرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر هى الأرض التى نشعر وكأنها أرضنا وكما تقولون أنتم قائلا بالعربية:” مصر أم الدنيا”.