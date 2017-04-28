زمالك "أوناسيو" يفشل في تخطي طنطا العنيد بالدوري

فشل فريق الزمالك تحت قيادة البرتغالي أوجاستو أوناسيو في تخطي عقبة فريق طنطا العنيد وتعادلا سلبيا بلا أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد غزل المحلة في الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة أضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما، ليحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الثالث عشر برصيد 25.