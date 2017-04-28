انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ اليوم الجمعة تقريرا أمريكيا حول الحريات الدينية في الصين، متهمة المسئولين عن صياغة التقرير بالتحامل والتحيز.

وتأتي هذه الانتقادات تعليقا علي ما ورد بالتقرير السنوي للعام 2017 الصادر عن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية مؤخرا، وما ضمه التقرير من توصيات بأن تبقي الحكومة الأمريكية الصين على قائمة “البلدان التي تستحق اهتماما خاصا”.

وأكد المتحدث أن الحكومة الصينية تحمي الحرية الدينية لمواطنيها وفقا للقوانين، مضيفا أنه من الواضح بدون شك أو جدال أن الصينيين من كافة المجموعات العرقية يتمتعون بحرية كاملة فيما يخص معتقداتهم الدينية.

واتهم شوانغ اللجنة التي أعدت التقرير بأنها مسيسة، مشيرا إلى أنها تتجاهل التقدم في ملف الأوضاع الدينية في الصين، وأنها دأبت على إصدار تقارير غير دقيقة حول سياسات الصين الدينية عاما تلو الآخر، مطالبا اللجنة بأن تحترم الوقائع وتكف عن تحيزاتها وتضع حدا لتدخلها في الشئون الداخلية للصين.