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السيسي: خالص التقدير للبابا فرانسيس على مواقفه الإنسانية النبيلة
الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات أعياد نصر أكتوبر المجيد

السيسي: خالص التقدير للبابا فرانسيس على مواقفه الإنسانية النبيلة

الجمعة، 28 ابريل 2017 05:42 م

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الجمعة / عن خالص تقديره واعتزازه بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ومواقفه الإنسانية النبيلة التي تنزع الشر واليأس من حياة الناس.. مشيرا إلى أن البابا فرنسيس يتمتع بحكمة عميقة تدرك أهمية التعامل مع تقعيدات واقع صعب.

وقال الرئيسي السيسي - في كلمته التي ألقاها أمام جلسة حوار بحضور بابا الفاتيكان بفندق الماسة - ” إن أرض مصر الطيبة سطرت رسالة مضيئة بين رسالات السماء إلى البشر” ، مضيفا أنه على أرض مصر وجد السيد المسيح والسيدة مريم الأمن والأمان والسلام.

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