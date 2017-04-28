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مجلس إدارة "بتروجيت" يقبل استقالة حسن شحاتة
حسن شحاتة - حسن شحاته

مجلس إدارة "بتروجيت" يقبل استقالة حسن شحاتة

الجمعة، 28 ابريل 2017 05:26 م

أعلن نادي بتروجيت قبول استقالة الكابتن حسن شحاتة من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي التى تقدم بها شحاتة عقب الخسارة من النصر للتعدين بهدف نظيف فى مباراة أمس الخميس.

وذكر النادي، فى بيان رسمى اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التصريح الذى صرح به الكابتن حسن شحاتة المدير الفنى للفريق للإعلام المرئى والمكتوب، عن تقديم استقالته وعدم استمراره مع الفريق.

وقال النادي في البيان إن مجلس الإدارة يتقدم بالشكر للكابتن حسن شحاتة عن فترة تدريبه للفريق بالنادى، متمنيا له المزيد من التوفيق ، وأن المجلس قد وافق على قبول استقالته واعتذاره عن الاستمرار بالعمل بالفريق بناء على رغبته، وأن المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين اختيار المدير الفنى.

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