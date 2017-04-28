أشاد بابا الفاتيكان فرنسيس، بمصر أرض الحضارة والتاريخ، حيث كان نهر النيل رمز الحضارة وضوء العلم فيى مصر وأن مصر أرض التألف والدين والعلم ، معربا عن أمله في أن يحفظها الله دائما ، حيث رعت مصر الحضارات والثقافات المختلفة وأكدت أهمية الاعتراف بالغير مما ترك أثرا واضحا في تقدم مصر في جميع المجالات منها الرياضة والعمارة وكل فروع المعرفة والتعليم ، وأثنى على الشعب المصري وسعيه للبحث عن السلام.

وأشار فى كلمته في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام لأهمية تعليم الشباب وتلبية احتياجاتهم الأساسية من أجل نشر السلام، مبينا أن التعليم يسعى للارتقاء بالنفس والمشاركة الفعالة.

وأكد أهمية الهوية المنفتحة على الجميع والتي تسعى للحوار مع الحاضر دون أى إضرار وانتقد بابا الفاتيكان العنف الذي يؤدى إلى الشر والعنف ، مبينا رفض الرسالات الألهية العنف وحرصها على كرامة الإنسان.

وأوضح أن مستقبل البشر يعتمد على الحوار بين الأديان والثقافات وهو ما تقوم به لجنة الحوار بين الأزهر والفاتيكان وتقوم على أداء الواجب بشجاعة وإخلاص والحفاظ على الهوية بعيدا عن الغموض وعدم الصراحة ، مبينا أننا نعمل بشجاعة مع الخلاف والذي لا يدعو إلى أي ضرر.

وأكد البابا ضرورة رفض البربرية التي تدعو للعنف،داعيا إلى تنشئة الأجيال على الخير واعتماد استراتيجية كاملة لتحويل التنافسية إلى تعاون مع احترام الأخر.

وقال إننا مسلمين ومسيحين مدعون للمساهمة فى التعاون في إطار من الأخوة ،موجها الشكر للأمام الأكبر لتنظيم المؤتمر والدعوة إليه.