القاهرة .. من المقرر أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى القاهرة، غدا، في زيارة سريعة يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

القاهرة .. يترأس قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الك اثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، غدا، القداس الالهي بالقرية الاوليمبية للدفاع الجوي بمشاركة الست طوائف الكاثوليك في مصر، وبحضور ٢٥ ألف من الأقباط بكافة محافظات الجمهورية.

القاهرة.. تجتمع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة كرم جبر، فى الخامسة من مساء غد، لوضع ملاحظات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، إضافة إلى ما يستجد من أعمال، وذلك بمقرها بالشركة القومية للتوزيع.

القاهرة .. تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا ، حكمها فى القضية المتهم فيها الإرهابى وجدى غنيم و7 آخرين من عناصر الأخوان الإرهابية، بتأسيس لجان نوعية بمنطقة عين شمس تستهدف ارتكاب اعمال عنف وارهاب.

القاهرة..تستكمل جنايات القاهرة ، غدا، محاكمة 24 متهما من عناصر “اللجان النوعية” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازتهم لأسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 67 متهماً، بينهم 51 محبوسا - في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنح الدقى ، غدا، محاكمة نقيب الفلاحين السابق وآخرين ، لاتهامهم بالنصب على المواطنين ، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد اتهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، لجلسة 29 أبريل .

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، غدا، محاكمة المتهمين بقضية ” لجان العمليات المتقدمة”.

القاهرة.. تطلق الغرفة التجارية الفرنسية بمصر، غدا، الملتقي السادس عشر للتوظيف بمقر المعهد الفرنسي بالمنيرة، حيث تلتقي 25 شركة محلية وفرنسية و متعددة الجنسيات براغبي العمل بشكل مباشر.

سوهاج.. يقوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، غدا، بزيارة لمحافظة سوهاج لوضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت فى منطقة غرب جهينة بالمحافظة بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مدير عام الشركة المنفذة للمشروع .

القاهرة .. تختتم، غدا، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا إدارة وإعادة تدوير المخلفات والطاقة البديلة، المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

القاهرة –الرياض .. يبدأ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، غدا ، زيارة رسمية للسودان تستغرق عدة أيام.

القاهرة- الجزائر .. يتوجه افراد الجاليات الجزائرية بالخارج، غدا، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) في إطار الانتخابات التشريعية لـ4 مايو 2017.

القاهرة.. تنظم جمعية “محبي التراث القبطي” برئاسة سامي متري ، غدا ، احتفالية علمية بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بباب الشعرية، في ضوء زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارتي الآثار والسياحة .

دمنهور.. تنطلق، غدا، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة ” قريتى .. نظيفة وجميلة” بمحافظة البحيرة.

القاهرة .. يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، غدا، حفل توقيع كتاب( الموسيقى و المجتمع في مصر القديمة) للدكتور خيري الملط أستاذ الموسيقى بجامعة حلوان، وذلك في إطار الدور الثقافي والاثري المتفرد الذي يقوم به المتحف.

القاهرة .. يختتم جاليرى “ضى”، فى السابعة من مساء غد، نشاطه هذا الموسم بمعرضين مهمين الأول للفنان الدكتور أيمن السمرى والفنان سعيد بدر.

القاهرة .. يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة من مساء غد، صالون “اسمع واعرف” للموسيقار الكبير هانى شنودة، وذلك بقصر الأمير طاز.

القاهرة .. تنظم جامعة كفرالشيخ،غدا، حفلها للاحتفال بعيدها السنوى الحادي عشر تحت عنوان “يوم الوفاء”، بقاعة الاحتفالات بكلية الصيدلة.

القاهرة.. يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، غدا، مؤتمرا صحفيا بمقر النادي يتحدث خلاله عن كل التفاصيل الخاصة بمشكلة مباراة فريق النادي ضد فريق المقاصة ضمن منافسات الدورى الممتاز فى كرة القدم .

الزقازيق..يفتتح الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق،غدا، أول وحدة تغذية وريدية بوحدة حضانات جامعة الزقازيق، كأول حضانة من نوعها على مستوى محافظة الشرقية.

القاهرة .. يعقد اتيليه العرب للثقافة والفنون، غدا، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مسابقة ومهرجان ضى العربى الثانية للشباب العربى تحت 35 سنة، بمقر الاتيليه.

القاهرة.. تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، غدا ، حفل ختام الأنشطة التربوية لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر اتحاد طلاب المدارس بالعجوزة.

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى الثامنة من مساء غدن حفلا غنائيا يحييه الفنان على الالفى، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية .

القاهرة .. يحيى الفنان على الحجار ، فى التاسعة من مساء غد، حفلا غنائيا على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوى بالزمالك.

القاهرة .. تحيى اوركسترا القاهرة السيمفونى، فى الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الاوبرا .

القاهرة .. ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، غدا، ندوة بعنوان “اسمع واعرف” مع الفنان هاني شنودة بقصر الأمير طاز، كما ينظمر القصر ورشة الفن التشكيلي من سن (6- 20) سنة و تقام ورشة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي، كما يتم تعليم نظريات العود للمبتدئين والمتقدمين طوال اليوم ببيت الهراوي “بيت العود العربي” من الساعة 4 عصرا، وذلك فى اطار مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة المصرية .

القاهرة.. يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، فى السادسة من مساءغد، عرضا فنيا لفرقة “الصامتين” للأداء الحركي بقيادة رضا عبد العزيز وذلك فى اطار مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة المصرية .

القاهرة .. يقيم مركز إبداع الطفل ببيت العيني، فى الثانية عشر من ظهر غد، ورشة تعليم الرسم وذلك فى اطار مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة المصرية .

القاهرة .. تقدم فرقة التنورة التراثية، فى السابعة والنصف من مساء غد، عروضها الفنية بوكالة الغوري، وذلك فى اطار مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة المصرية .

القاهرة .. يقيم بيت السحيمي، فى الحادية عشر من صباح غد، ورشة زخرفة، وذلك فى اطار مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة المصرية .

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدا، المؤتمر السنوى للجنة الكتاب والنشر تحت عنوان “المكتبات والنشر ودورهما فى التنمية المستدامة” وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

القاهرة .. تحيى فرقة ” يوركا” الفنية بقيادة عبدالمنعم سعيد، فى الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا على المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية.

القاهرة .. يستضيف المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية، فى الثامنة من مساء غد، حفل مركز تنمية المواهب.

القاهرة .. يعرض على مسرح الجمهورية، فى الثامنة من مساء غد، حفل المعهد العالى للكونسرفتوار .

الغردقة.. تشهد مدينة الغردقة،غدا ، ختام البطولة الأفريقية والأفروآسيوية لكرة السرعة والتي بدأت يوم 23 ، بمشاركة 160 لاعبًا ولاعبة يمثلون 177 دولة أفريقية وآسيوية.

القاهرة- لندن.. يلتقى فريقا ستوك سيتى ووستهام يونايتد الانجليزى، فى الخامسة من مساء غد، فى اطار مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم.

القاهرة-لندن.. يلتقى فريقا ساوثهامبتون وهال سيتى، فى الخامسة من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال35 من الدورى الانجليزى.

القاهرة .. يلتقى فريقا سندرلاند وبورنموث، فى الخامسة من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال35 من الدورى الانجليزى .

القاهرة – مدريد.. يلتقى فريقا اسبانيول وبرشلونة الاسبانى، فى العاشرة إلا ربع من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال35 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.

القاهرة- مدريد.. يلتقى فريقا لاس بالماس واتلتيكو مدريد، فى السابعة والنصف من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال35 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.

القاهرة .. يلتقى فريقا ريال مدريد وفالنسيا، فى الخامسة والربع من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال35 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.

القاهرة .. يلتقى فريقا ريال سوسيداد وغرناطة الاسبانى، فى الثانية من ظهر غد، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال35 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.

القاهرة-برلين.. يلتقى فريقا فولفسبورج وبايرن ميونخ، فى السابعة والنصف من مساء غد، ، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال31 من الدورى الالمانى لكرة القدم.