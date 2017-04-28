رحبت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية اليوم الجمعة، بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مصر، مؤكدة أنها رسالة قوية للعالم على أن مصر بلد الأمن والأمان وأن الأوضاع مستقرة.

وذكر رئيس المنظمة عبد العزيز عبد الله، في بيان أصدره اليوم، أن الزيارة تظهر مساندة الفاتيكان ووقوفها بجانب مصر في معركتها ضد الإرهاب، موضحا أنها رسالة سلام ومحبة ليس للأقباط فقط بل للجميع.

وأشار عبد العزيز إلى أن مؤتمر الأزهر العالمي للسلام الذي يعقد بين الأزهر والفاتيكان يعتبر فعالية تاريخية وينظر إليها العالم كله نظرة تقدير وإجلال ويترقبها بعين الاحترام، لما يحمله اللقاء من رمزية دينية يمثلها شيخ الأزهر إمام أهل السنة والمسلمين جميعًا والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وأكد عبد العزيز، أن زيارة البابا فرانسيس لمصر تتضمن أكبر رسالة تحدي للإرهاب، خاصة بعد تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا، ومار مرقس بالإسكندرية.