شدد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على ضرورة العمل على تنقية صورة الأديان مما علق بها من فهوم مغلوطة وتطبيقات مغشوشة وتدين كاذب يؤدى الى صراع ويبث الكراهية ويحث على العنف، وألا نحاكم الأديان بجرائم قلة عابثة من المؤمنين بهذا الدين أو ذاك.

وأضاف الطيب، ” الإسلام ليس دين إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمنين به سارعوا إلى اختطاف بعض نصوصه وراحوا يسفكون الدماء ويروعون الآمنين ويجدون من يمدهم بالسلاح والمال والتدريب، كما أن المسيحية ليست دين إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمنين به حملوا الصليب وراحوا يحصدون الأرواح ولم يفرقوا بين أحد”.

وتابع فى كلمته بمؤتمر السلام: “ليست اليهودية دين إرهابى بسبب توظيف تعاليم موسى فى احتلال أراضى راحوا ضحيته الملايين من أصحاب الحقوق من شعب فلسطين المغلوب على أمره”.