قال البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ورئيس دولة الفاتيكان، إنه لا بد من رفض البربرية التى تدعو للعنف، ويجب تنشئة الأجيال التى تستجيب للمنطق وزيادة الخير.

وأكد البابا، خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمى للسلام، أن الشباب مثل الأشجار، ينمون ويتعاونون مع الآخر ويتمكنون من تغيير الهواء الملوث بالكراهية إلى الأكسجين النقى للأخوة، مردفاً: “إننا مدعوون مسيحيون ومسلمون على المساهمة فى ذلك الأمر”.

وتابع:” يمكن أن نسمى أنفسنا أخوة وأخوات لأننا بدون إله نكون كسماء بلا شمس، وندعو الله أن تشرق هذه الشمس، شمس أخوة جديدة على هذه الأرض التى تمثل مهد الحضارة والسلام”.