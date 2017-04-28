هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل بسبب ما رأى أنه عدم تقدير لضحايا ما يعرف بالـ”هولوكوست”، وتعريض أمن إسرائيل للخطر باجتماعه ودعمه لمنظمات غير حكومية إسرائيلية “معادية لإسرائيل”.

وقال نتنياهو، في حوار لصحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الجمعة “أرى أنه من عدم اللياقة تماما أن يحدث مثل ذلك الاجتماع (بين جابرييل والمنظمتين الحقوقيتين اليساريتين “كسر الصمت” و”بتسليم”) في هذا الوقت”، مضيفا: “في هذا اليوم نعت إسرائيل القتلى من شعبنا وجنودنا الذين سقطوا”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، والتي وصفت لهجة نتنياهو في تعليقاته بأنها”قوية بصورة غير معتادة”.

واحيت إسرائيل، الاثنين الماضي، الذكرى السنوية لما يعرف بالمحرقة النازية “الهولوكوست”، وتزامن مع ذلك زيارة وزير الخارجية الألماني إلى إسرائيل، غير أن المسئول الألماني عمد إلى الاجتماع مع منظمات حقوقية غير الحكومية في إسرائيل، كمنظمة “كسر الصمت”، والتي تنشر تحقيقات تؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب.

وقالت “جيروزاليم بوست” إنه رغم تحذير نتنياهو لجابرييل يوم الاثنين من أنه لن يلتقيه كما كان مخططا حال مضى الوزير الألماني قدما في اجتماعاته مع المنظمات المشار إليها، لكن الوزير “ازدرى” رئيس الحكومة الإسرائيلية ورفض دعوته، إلا أن الخارجية الألمانية نفت صحة تلك الرواية.

وقال نتنياهو لـ”بيلد”: “مبدئي الأساسي بسيط.. لا أرحب بالدبلوماسيين من دول أخرى الذين يزورون إسرائيل وفي نفس الوقت يجتمعون مع منظمات تطلق على جنودنا مجرمي حرب”، زاعما أن “كسر الصمت ليست منظمة لحقوق الإنسان، إنهم يتعاملون فقط مع تجريم الجنود الإسرائيليين”.