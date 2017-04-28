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بابا الفاتيكان بمؤتمر الأزهر: لابد من احترام الحريات الدينية لبناء الحضارة

بابا الفاتيكان بمؤتمر الأزهر: لابد من احترام الحريات الدينية لبناء الحضارة

الجمعة، 28 ابريل 2017 04:44 م

بابا الفاتيكان: لابد من احترام الحريات الدينية لأنها تشكل الطريق الأمثل لبناء الحضارة

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