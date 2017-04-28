أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم سفينة “ليمان” المنكوبة التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قام بنقل كافة المعدات الخاصة من على متن السفينة باستخدام وسائل خاصة.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن جميع أفراد الطاقم والمعدات الخاصة ووثائق السفينة نُقلت إلى طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية .

وأشار إلى أنه تم نقل كافة المعدات الخاصة التي يمكن نقلها ، وكذلك الوثائق والأسلحة والذخائر من قبل أفراد الطاقم عبر وسائل خاصة، ومن ثم تم نقلها بنجاح إلى قاعدة أسطول البحر الأسود في القرم .