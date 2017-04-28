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بابا الفاتيكان: لا سلام بدون تعليم الشباب واحترام الآخر والانفتاح على الحوار البناء

بابا الفاتيكان: لا سلام بدون تعليم الشباب واحترام الآخر والانفتاح على الحوار البناء

الجمعة، 28 ابريل 2017 04:40 م

بابا_الفاتيكان: لا سلام بدون تعليم الشباب واحترام الآخر والانفتاح على الحوار البناء

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