بدء التصويت غدا السبت للانتخابات التشريعية الجزائرية بالنسبة للجالية بالخارجالجمعة، 28 ابريل 2017 04:41 م
يتوجه 955.426 ناخب من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج غدا السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) في إطار الانتخابات التشريعية لـ4 مايو 2017.
يمثل أفراد الجالية الوطنية 8 نواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة.
ومن ضمن المناطق الجغرافية الأربعة توجد اثنتان في فرنسا (منطقة بباريس وأخرى بمارسيليا) ومنطقة تشمل المقاطعات الدبلوماسية في المغرب العربي و المشرق و افريقيا و آسيا-اقيانوسيا في حين تضم المنطقة المتبقية المقاطعات الدبلوماسية و القنصلية لأمريكيا و باقي أوروبا (خارج فرنسا).
وأفادت وزارة “الداخلية و الجماعات المحلية” الجزائرية أن هناك 61 مركز اقتراع و 390 مركزا للتصويت تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
و يوجد أهم تمركز للجالية الجزائرية بالخارج في فرنسا التي تعد 763.313 ناخب مسجلا: 463.260 في منطقة الشمال و 300.053 في منطقة الجنوب حسب التوضيحات التي قدمها المنسق القنصلي بسفارة الجزائر في فرنسا.
وأضاف المنسق القنصلي بالسفارة الجزائرية أنه سيتم بالموازاة فتح 186 مكتب اقتراع في المقرات القنصلية و خارجها بالنسبة للضواحي البعيدة عن المراكز القنصلية قصد تمكين الناخبين من اختيار نوابهم من بين 19 قائمة لمنطقة الشمال و 14 لمنطقة الجنوب.
و على عكس الانتخابات السابقة ستجري الانتخابات التشريعية بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة في فرنسا في ظرف ثلاثة أيام هي السبت 29 و الأحد 30 أبريل و كذلك الخميس 4 مايو من الثامنة صباحا حتى السابعة ليلا.
وعينت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أقرها الدستور الجديد و التي تضم قضاة و ممثلين عن المجتمع المدني ، ممثليها لمتابعة سير الاقتراع في الخارج و التأكد من شفافيته.
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