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بث مباشر.. كلمة بابا الفاتيكان في مؤتمر الأزهر للسلام
مفتي الجمهورية في لقاء مع بابا الفاتيكان‎

بث مباشر.. كلمة بابا الفاتيكان في مؤتمر الأزهر للسلام

الجمعة، 28 ابريل 2017 04:33 م

ننشر لكم بث مباشر لكلمة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مؤتمر الأزهر الدولي للسلام، بحضور شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب.

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