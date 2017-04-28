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تعرف علي رسالة شيخ الأزهر لبابا الفاتيكان في مؤتمر السلام
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تعرف علي رسالة شيخ الأزهر لبابا الفاتيكان في مؤتمر السلام

الجمعة، 28 ابريل 2017 04:31 م

أكد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر زيارة تاريخية لمصر والأزهر، وجاءت فى وقتها تلبية لنداء الأزهر والمشاركة فى مؤتمره العالمى للسلام، قائلا “الزيارة جاءت فى وقت السلام الضائع الذى تبحث عنه شعوب وبلاد ومرضى وهائمون على وجهوهم وفارون من أوطانهم لأوطان أخرى”.

جاء ذلك فى كلمة الإمام الأكبر أحمد الطيب، خلال المؤتمر العالمى للسلام فى حضور بابا الفاتيكان.

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