قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل، إن الزمن لن يطول حتى نجبر الاحتلال الإسرائيلي على دفع الثمن والإفراج عن أسرانا من السجون.

وأضاف مشعل - في كلمة وجهها للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، صباح اليوم الجمعة عبر فضائية القدس - “إننا كما كان لنا سهم في الإفراج عن أسرانا وأسيراتنا، لن يطول الزمن حتى نجبر الاحتلال على دفع الثمن والإفراج عن أسرانا”.

وأكد أن الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال مطلب وطني كبير، لافتا إلى أن إضرابهم هو إضراب الحرية والكرامة، مضيفا أن “الأسرى بقضيتهم يوحدوننا دوما، ولن يطول الزمن حتى يروا الحرية، ويعودوا إلى منازلهم وأهاليهم”.

وقال مشعل: إن الأسرى يضحون من أجل الشعب والوطن، مؤكدا أن الشهداء والأسرى سيظلون في مقدمة من نفخر بهم، “إضافة للمجاهدين الذين ما زالت أيديهم على الزناد”.

وتابع مشعل: نفخر بشعبنا الصابر المصر على نيل حقوقه الوطنية، وأن يحرر أرضه ويستعيد حقوقه، مضيفا “لقد ضحى الأسرى بأوقاتهم، وحريتهم، وغابوا سنوات طويلة خلف أسوار السجون عند الجلاد الصهيوني”، مؤكدا أنه “من واجب شعبنا أن يضحي بأغلى ما يملك من أجل ضمان حريتهم”.

ويواصل أكثر من 1600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي الإضراب عن الطعام، لليوم الثاني عشر، ضمن معركة الحرية والكرامة، متحدّين الإجراءات العقابية التي تشنها وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون الصهيونية.