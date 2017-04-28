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ننشر الوصايا الأمنية العشر لحضور قداس بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان - البابا فرانسيس

ننشر الوصايا الأمنية العشر لحضور قداس بابا الفاتيكان

الجمعة، 28 ابريل 2017 04:28 م

يستضيف استاد 30 يونيو “الدفاع الجوى”، بالتجمع الخامس غدا  قداس يترأسه قداسة البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان.

وبهذه المناسبة وضعت وزارة الداخلية خطة محكمة وضوابط أمنية للمدعوين لتسهيل دخولهم لمكان القداس والانصراف بهدوء:

وجاءت هذه الضوابط كالتالي:-

1.  الدعوة تعني الحضور شخصى ويمنع اصطحاب آخرين للاستاد.

2.  تخصيص أبواب للدخول وفقاً للأرقام الموجودة بالدعوة.

3.  ضرورة تقديم الدعوة لرجال الأمن لدى الدخول.

4.  حضور الأطفال من سن الرابعة بدعوة شخصية.

5.  البوابات سيتم فتحها من الخامسة صباحاً وغلقها فى الثامنة.

6.  يمنع ترك السيارات بالقرب من أبواب الاستاد.

7.  الالتزام بالحرم الآمن المخصص من قبل الأجهزة الأمنية.

8.  الالتزام بالمسارات والطرق المحددة من قبل رجال المرور.

9.  يمنع التجمعات أمام أبواب الاستاد قبل وبعد القداس.

10. التعاون مع الأمن أثناء التفتيش والالتزام بالتعليمات الأمنية.

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