

أعلن النجم أحمد مكي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن سبب غيابه طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه أصيب بمرض خطير.

وقال ” مكي” في أول تدوينة له عبر صفحته على فيس بوك: «اللي خلاني أعمل الصفحة دي إني لقيت كم ناس سألت عليا لما غبت السنة اللي فاتت وبيستفسروا أنا اختفيت فين، وكنت حابب أشكرهم على سؤالهم عليا لأنه فعلا فرق معايا نفسيا وكنت محتاجه قوي».

وأضاف: «أنا كان بقالي سنة تقريبا عيان جدًا، كان عندي (فيروس) ضربلي الكبد والطحال... مكنتش حتى أقدر أشرب بق ميه بسبب الطحال، وكنت في شبه كومة أول شهرين من المرض، عشان الكبد كان عملي خمول، كنت بنام من 18 لـ 20 ساعة في اليوم».

وتابع: «خسيت فوق الـ 30 كيلو وكنت شبه فاقد للأمل، الحمد لله على كل حال، أنا دلوقتي خفيت تماما ووزني زاد تاني، واتعلمت كتير جدا في الرحلة دي، وكان فارق معايا جدا سؤالكم عني، حسّيت أن ليا أهل مش جمهور، وإني فرقت معاهم لما غبت، ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوا قلبي، وأهلا بيكم في صفحتي».