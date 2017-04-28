أحمد مكي يكشف عن سبب اختفائه السنوات الماضيةالجمعة، 28 ابريل 2017 04:20 م
أعلن النجم أحمد مكي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن سبب غيابه طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه أصيب بمرض خطير.
وقال ” مكي” في أول تدوينة له عبر صفحته على فيس بوك: «اللي خلاني أعمل الصفحة دي إني لقيت كم ناس سألت عليا لما غبت السنة اللي فاتت وبيستفسروا أنا اختفيت فين، وكنت حابب أشكرهم على سؤالهم عليا لأنه فعلا فرق معايا نفسيا وكنت محتاجه قوي».
وأضاف: «أنا كان بقالي سنة تقريبا عيان جدًا، كان عندي (فيروس) ضربلي الكبد والطحال... مكنتش حتى أقدر أشرب بق ميه بسبب الطحال، وكنت في شبه كومة أول شهرين من المرض، عشان الكبد كان عملي خمول، كنت بنام من 18 لـ 20 ساعة في اليوم».
وتابع: «خسيت فوق الـ 30 كيلو وكنت شبه فاقد للأمل، الحمد لله على كل حال، أنا دلوقتي خفيت تماما ووزني زاد تاني، واتعلمت كتير جدا في الرحلة دي، وكان فارق معايا جدا سؤالكم عني، حسّيت أن ليا أهل مش جمهور، وإني فرقت معاهم لما غبت، ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوا قلبي، وأهلا بيكم في صفحتي».
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
مصادر: رئيس الوزراء يستقبل «بابا الفاتيكان» في المطار
كشف مصدر بالكنيسة الكاثوليكية، عن أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني، سوف يكونون في استقبال ...Fri, 28 Apr 2017 11:56:06 GMT
-
تعرف على شروط البدري لبقاء متعب وغالي في الأهلي
علق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى موقف الثنائى حسام غالى وعماد متعب، سواء بالبقاء مع الفريق وتفعيل عقود تجديدهما لموسم إضافى، أو رحيلهما عن الفريق بعد ...Fri, 28 Apr 2017 08:47:26 GMT
-
البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير
أعلنت وزارة البترول اليوم ، أن القطاع نجح في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بخلاف مناطق ومدن شبراخيت وزاوية غزال ...Fri, 28 Apr 2017 08:30:34 GMT
-
13 ألف فرصة عمل خلال أبريل ومايو
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فرص العمل المطلوبة داخل البلاد، لراغبي العمل خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبلين، والبالغ عددها نحو 13035 فرصة عمل والوارد إلى ...Fri, 28 Apr 2017 12:12:01 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT