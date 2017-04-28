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بابا الفاتيكان يقف دقيقة حداد علي ضحايا الإرهاب في مؤتمر السلام
مفتي الجمهورية في لقاء مع بابا الفاتيكان‎

بابا الفاتيكان يقف دقيقة حداد علي ضحايا الإرهاب في مؤتمر السلام

الجمعة، 28 ابريل 2017 04:13 م

دعا شيخ الأزهر الإمام الأكبر  أحمد الطيب، المشاركين بمؤتمر السلام العالمى، بمشاركة بابا الفاتيكان فرانسيس، للوقوف دقيقة حداد على ضحايا الإرهاب فى مصر والعالم.

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