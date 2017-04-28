شيخ الأزهر يستقبل بابا الفاتيكان والوفد المرافق لهالجمعة، 28 ابريل 2017 04:08 م
بدأ قداسة البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان والوفد المرافق زيارته هى الاولى لمشيخة الازهر قبل قليل حيث كان فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين فى مقدمة مستقبلى بابا الفاتيكان عند مدخل مشيخة الازهر.
وقد استقبل فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بمكتبه بمشيخة الازهر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والوفد المرافق له فى اول زيارة له لمشيخة الازهر.
ومن المقرر ان تتناول جلسة المحادثات بين الجانبين سبل تحقيق السلم والتصدى للتطرف واستعراض مجمل المتغيرات وبحث سبل تعزيز دور المؤسسات الدينية وفى مقدمتها الازهر والفاتيكان لنشر قيم الامن والسلام وقبول الاخر والعيش المشترك.
وسيصدر بيان رسمى عقب انتهاء لقاء الطيب وفرانسيس بالازهر.
كان بابا الفاتيكان قد وصل الى القاهرة فى وقت سابق اليوم فى زيارة تستغرق يومين والتقى فور وصوله بقصر الاتحادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
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