أكد القمص سيرجيوس سيرجيوس وكيل البطركية المرقسية، أن اصرار البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” على زيارة مصر على الرغم من وقوع عمليتين ارهابيتين تدل على حبه لمصر وانسانيته.

وأشار سيرجيوس من خلال تصريحات لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن الزيارة تبعث رسالة سلام للعالم أجمع تصدر من البابا في مصر.

وتوقع أن يكون الحوار “الأزهري الفاتيكاني” مثمرا، مشيدا أيضا بالعلاقات الطيبة والجيدة بين الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

وكان البابا فرنسيس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الأحد للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية في تاريخ زيارات “باباوات الفاتيكان” إلى مصر ، حيث زار البابا يوحنا بولس الثاني مصر في فبراير 2000.